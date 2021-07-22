 

Аналитики назвали причину резкого подорожания смартфонов

22.07.2021, 22:46, Новости дня
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Аналитики американского издания The Wall Street Journal пришли к выводу, что главной причиной резкого роста цен на смартфоны, который наблюдается в мире в последнее время, стал дефицит микросхем.

Проблема в срыве поставок с Азии, слишком проблемной глобальной логистике, которая в буквальном смысле остановила заводы на Дальнем Востоке.

Еще в начале года производители пытались создать на складах повышенные запасы. Однако они не помогли. Комплектующие стали заканчиваться. В результате производители решили сосредоточиться на более дорогих моделях, цена на которые также пришлось поднимать. Кстати, в мире сейчас ощущается в целом дефицит полупроводников – не только микросхем, но и чипов, видеоускорителей и т.д.



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