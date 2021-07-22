В сентябре ожидается выход ноутбуков MacBook Pro

Ожидается, что американская компания Apple устроит презентация с показом новой модели ноутбука MacBook Pro в сентябре текущего года. Об этом стало известно из компетентных источников.

По словам экспертов, уже давно не является секретом, что данные переносные портативные компьютеры должны в базовом варианте получить 64 Гб оперативной памяти, а размер диагонали экранов составит 14 и 16 дюймов в зависимости от версии ноутбука.

Однако MacBook Pro ожидались на рынке еще в начале текущего года. Задержка примерно на три квартала возникла из-за того, что производитель не смог вовремя наладить поставки экранов mini-LED. Иначе говоря, «Яблочную» компанию подвели подрядчики.