В сентябре ожидается выход ноутбуков MacBook Pro

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22.07.2021, 22:46, Новости дня
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Ожидается, что американская компания Apple устроит презентация с показом новой модели ноутбука MacBook Pro в сентябре текущего года. Об этом стало известно из компетентных источников.

По словам экспертов, уже давно не является секретом, что данные переносные портативные компьютеры должны в базовом варианте получить 64 Гб оперативной памяти, а размер диагонали экранов составит 14 и 16 дюймов в зависимости от версии ноутбука.

Однако MacBook Pro ожидались на рынке еще в начале текущего года. Задержка примерно на три квартала возникла из-за того, что производитель не смог вовремя наладить поставки экранов mini-LED. Иначе говоря, «Яблочную» компанию подвели подрядчики.



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