 

В РФ появилась кросс-версия Volkswagen Caddy PanAmericana

22.07.2021, 22:46, Новости дня
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Компания Volkswagen объявила о начале продаж новой модели Caddy PanAmericana.

Автомобиль начали поставлять российским дилерам. Модель отличается завышенной подвеской, черными накладками на кузове. Кроме того, под капотом кроссовой версии установили 1,6-литровый бензиновый двигатель на 110 л.с. мощности. Приобрести автомобиль с передним приводом можно по цене от 2,6 млн рублей. Caddy PanAmericana имеет темную решетку радиатора, новые бамперы с алюминиевыми вставками и молдинги на сдвижных дверях.

Предложенный автомобиль является самым дорогим в своей линейке, а потому здесь установили цифровую приборную панель, 6 подушек безопасности, светодиодную оптику и улучшенный мультимедийный комплекс. Кроме того, Caddy PanAmericana в Европе продается в версиях с 1,5-литровым бензиновым мотором, а также с 2-литровым дизельным агрегатом до 122 л.с. мощности.



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