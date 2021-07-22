 

Белый дом не увидел коррупции в продаже картин сына Байдена

22.07.2021, 22:40, Новости дня
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Продажа сыном президента Джо Байдена своих картин не станет конфликтом интересов, поскольку Белый дом гарантирует анонимность покупателя в том числе для семьи президента и администрации, сообщила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

Ранее СМИ сообщили, что сын президента Байдена Хантер Байден собирается участвовать в мероприятиях галереи Georges Berges в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Показы якобы будут посвящены продаже картин президентского сына, что грозит обвинениями в коррупции аналогичными тем, что уже выдвигались против Хантера Байдена в ходе предвыборной кампании его отца 2020 года.

«В соответствии с анонсированным несколько недель назад соглашением, это будет публичное мероприятие и он (Хантер Байден) не будет обсуждать продажи произведений искусства, это будут делать представители галереи», – цитирует РИА «Новости» Псаки.

По ее словам, в Белом доме уверены, что администрации «удалось создать систему, которая позволяет Хантеру Байдену работать в рамках своей профессии».

«Мы создали такую систему, которая действует, и Хантер Байден, как и любой ребенок президента, может реализовываться в профессии и следовать своим стремлениям», – сказала представитель Белого дома. По ее словам, никто, даже ни сам художник-Байден, ни Белый дом «не будут знать, кто является покупателями» его картин.

«Думаю, что источник таких вопросов, – опасение, что продажа (картин) может создать ситуацию неправомерного влияния, я понимаю это, но мы не будем знать, кто они (покупатели), поэтому как они могут влиять?» – задалась риторическим вопросом Псаки.

Хантер Байден не имеет художественного образования. На сайте галереи его работы характеризуются как «мощные и впечатляющие». Картины выполнены в абстрактном стиле на различных материалах, от бумаги до дерева, холста и металла с использованием разных красок и техник. Все опубликованные галереей произведения были созданы в 2020 году. По предварительным оценкам, картины Хантера Байдена могут быть проданы по цене от 75 тыс. до полумиллиона долларов.

Хантер Байден уже не раз становился предметом проблем в политической жизни Джо Байдена. Ранее его поймали на лжи о наркотиках. В апреле Хантер Байден признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году.



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