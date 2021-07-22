 

Мнение: О субъектности Украины и России

22.07.2021, 22:08, Разное
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Фото © с просторов интернета.

Вот теперь стало окончательно понятно, кто есть ху в «Большой политике». Кто субъект, а кто объект. Кто самостоятельно принимает решения и диктует свои условия, а кто покорно ждёт внешних решений и принимает чужие условия.

Всего одна фраза, только одна, характеризует все хитросплетения геополитики лучше, чем десятки книг и сотни диссертаций по теме.

Вот она, уж как есть

США и Германия договорились по «Северному потоку-2» и транзиту газа через Украину.

В общем, реальные пацаны субъекты мировой политики грамотно перетёрли между собой и довели решение до мелких сявок. В роли последних оказались и #Украина, и #Россия вместе: всё порешали за них, вплоть до отступных.

Ещё раз. Не страна-поставщик и страна-транзитёр договорились между собой, в каких объёмах, по какой цене и на каких прочих условиях газ будет прокачиваться через ГТСУ, а полицейский и купец решили это за них. О чём и сообщили в совместном заявлении, обязательном к исполнению номинальными сторонами транзитного договора.

Остальное уже не так интересно, включая и спор, кто из мелких сошек мельче. Впрочем, Украина хотя бы получила кость в виде обещанных инвестиций через специальный Фонд диверсификации источников энергоресурсов, повышения энергоэффективности и перехода на «зелёную» энергетику (но его ещё только предстоит учредить). Россию же обременили обязательствами ещё на десятилетие вперёд и показали дубину за их нарушение.

Какие-то сомнения по поводу отсутствия у России субъектности даже в критически важных для неё вопросах ещё остались?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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