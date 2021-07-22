Режим строгий, ковид жесткий

Что происходит в колонии под Мурманском.

ИК-23. Фото: ФСИН

Родственники заключенных колонии строгого режима № 23 в Ревде Мурманской области сообщают, что в учреждении якобы вспышка коронавируса. Они обеспокоены тем, что, по словам осужденных, якобы далеко не все люди с симптомами заболевания находятся в карантине, протестированы и получают медицинскую помощь.

«В отдельных помещениях находятся заключенные с положительным тестом, остальные в перемещении не ограничены, хотя у многих повышенная температура, кашель, насморк. Лекарств нет. Сплошного тестирования нет, только по симптоматике. Все отряды питаются в одной столовой, в которой на раковине для мытья рук нет даже мыла, — говорит Людмила (полные данные — в распоряжении редакции). — Я как мать, конечно же, очень волнуюсь за жизнь и здоровье своего сына. У него масса хронических болезней, и заболевание коронавирусом для него смертельно опасно. Таких, как мой сын, в колонии большинство».

«В ИК-23 болеют в той или иной форме почти все, есть тяжелые; санчасть, спортзал переполнены, укладывают в школу, вывозят в Мурмаши

(при ИК-18 в поселке Мурмаши находится областная тюремная больница. — Т. Б.)», — подтверждает заключенный 23-й зоны Андрей Х. Он рассказывает, что заболевшие появились в конце июня. Спортзал переделан под изолятор — так уже было в апреле прошлого года, когда в этой колонии произошла вспышка ковида. Зона стала первой в России, где факт инфицирования заключенных был официально подтвержден.

Тогда власти уверяли, что заключенные болеют бессимптомно, а в учреждении образцовый порядок, постоянное наблюдение врачей и санитарная обработка помещений. Зэки это опровергали и говорили о панике и «никаком медобслуживании».

Такая же картина и сейчас. На запрос «Новой» врио начальника областного УФСИН Алексей Князькин, подтвердив сам факт заболевания в колонии, ответил следующее: «В учреждении ежедневно проводится весь комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование контактных сотрудников и осужденных, обработка помещений дезинфицирующими средствами вирулицидного действия, проветривание помещений, обеззараживание воздуха бактерицидными лампами, организовано лабораторное обследование лиц с клиническими проявлениями респираторных заболеваний на наличие COVID-19, контактных лиц на базе филиала «Больница» МСЧ-51. В колонии круглосуточно дежурят медицинские работники. В наличии достаточный запас лекарственных препаратов. Учреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами».

«Одна локалка изолирована, все остальные вместе содержатся, маски не выдают, полное отрицание болезни», — уверяет Андрей Х. Полные данные заключенного имеются в распоряжении редакции, как и его письменные ответы на наши вопросы. Конфиденциальность мы соблюдаем в интересах безопасности источника — согласно 41-й статье Федерального закона «О СМИ».

Сколько человек заболело в колонии, в УФСИН не сообщают, однако утверждают, что во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы Мурманской области, а это 6 колоний, 2 СИЗО и исправительный центр, на 5 июля было выявлено всего 7 осужденных с коронавирусом, все бессимптомные либо переносят болезнь в легкой форме. Но

в одном только спортзале ревдинской колонии в этот день, по словам заключенных, якобы содержалось 15 ковидных, в санчасти — 28, в помещении школы, также отданном под изолятор, — 7, еще 7 «тяжелых» вывезли в тюремную больницу в Мурмашах.

Мы не впервые пишем о тюремной медицине в Мурманской области. Заключенные рассказывают об отсутствии лекарств, низкой квалификации и просто нехватке медперсонала, отказах в направлении на рекомендованные врачом обследования в гражданские медучреждения, о том, что зачастую медицинская помощь становится фактически платной — когда, скажем, необходимое обследование вынуждены оплачивать родственники сидельца (вопреки постановлению федерального правительства, согласно которому все, включая высокотехнологичную медпомощь, по договору с гражданской больницей оплачивает ФСИН, бюджет которой — шестой по величине в России).

Вакцинация осужденных в Санкт-Петербурге. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На фоне постоянных жалоб на здравоохранение, значительного числа людей с хроническими заболеваниями среди осужденных, нахождения множества людей в замкнутом пространстве и нескольких зафиксированных вспышек ковида стоило, наверное, ожидать масштабной вакцинации в исправительных учреждениях. 24 июня ФСИН РФ действительно сообщала, что прививку от коронавируса сделали 44,57% подозреваемых, обвиняемых и осужденных в России, или 129 тысяч человек. Правда, в феврале глава ФСИН Александр Калашников заявил, что в РФ почти 483 тысячи заключенных. Но тогда, чтоб добиться 45-процентной вакцинации, привить должны были более 217 тысяч.

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Мы поинтересовались, сколько заключенных вакцинировано в Мурманской области. Но ответа на этот вопрос в региональном УФСИН также не получили. Вместо конкретных цифр нам уклончиво ответили: «Проводится вакцинация против новой коронавирусной инфекции как среди личного состава, так и лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». А ревдинские заключенные в это время говорят следующее: «Прививки обещали в мае, их до сих пор нет». Возможно, тюремному ведомству есть чем опровергнуть эти слова. Но реальные цифры оно отчего-то не называет. Как не называет и общее число переболевших ковидом в исправительных учреждениях Кольского полуострова — этот наш вопрос также остался без ответа.

Татьяна Брицкая, собкор в Заполярье

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