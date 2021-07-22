 

В МИД РФ назвали условие транзита газа через Украину после 2024 года

22.07.2021, 21:54, Новости дня
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По его словам, транзит будет продлен, “если будет спрос”.

Также Грушко заявил, что, “по оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться”.

Контекст:

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали контракт на транзит газа через Украину на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть “отключена от транзита газа, а также в целом от газа” в случае запуска “Северного потока – 2” – газопровода, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Меркель сказала, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Украина после этого инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “Северный поток – 2” угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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