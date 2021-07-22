Кулеба рассказал, каких вопросов будут касаться консультации с Еврокомиссией и ФРГ по “Северному потоку – 2”

“Что касается “Северного потока – 2″, то вчера игра не завершилась. Вчера игра из основного времени просто была переведена в овертайм, но у нас еще есть два тайма, а если нужно – то и серия послематчевых пенальти, чтобы максимально защитить национальные интересы Украины”, – сказал он.

По словам Кулебы, немецко-американское заявление не стоит расценивать как конец истории.

“Впереди еще много вещей: сертификация “Северного потока – 2″, его страхование. И главное – очень много вопросов к тому, как, собственно, будут выполняться те вещи, которые указаны во вчерашнем немецко-американском заявлении. Вчера мы выступили не только с политической позиции с оценкой заявления США и Германии, но сделали четкий юридический шаг, инициировав в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС консультации”, – заявил глава украинской дипломатии.

Он добавил, что консультации должны проводиться с целью обеспечения “соблюдения принципов справедливости и безопасности в случае развития тех или иных энергетических проектов”.

“В рамках этих консультаций, которые будут проводиться с ЕС как со стороной Соглашения об ассоциации и Берлином, который тоже как государство – член ЕС является стороной этого соглашения, о следующих вещах, во-первых, мы поставим вопрос, каким образом наши партнеры видят имплементацию этих договоренностей таким образом, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и Центральной Европы. Во-вторых: вчерашнее немецко-американское заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска “Северного потока – 2″. И это наша главная претензия к этому заявлению. Там недостаточно четкие и конкретные вещи написаны в блоке, касающемся безопасности”, – сказал глава МИД.

Третьим пунктом, по его словам, является то, каким образом “Северный поток – 2” будет “введен” под действие Третьего энергетического пакета ЕС.

“И много других вопросов. О них нужно говорить. Мы должны провести эти консультации, чтобы четко установить, есть ли признаки нарушения “Северным потоком – 2″ права ЕС и принципа солидарности, который действует в ЕС, и соответствующей нормы Соглашения об ассоциации”, – сказал он.

Кулеба заявил, что переговоры будут направлены на защиту национальных интересов Украины и стран Центральной Европы.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 12 июля Зеленский заявил, что вопрос “Северного потока – 2” должен обсуждаться на саммите лидеров “Нормандской четверки”. Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Кулеба после этого заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу “Северного потока – 2”. Также в совместном заявлении Кулебы и главы МИД Польши Збигнева Рау говорится, что страны “будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску “Северного потока – 2”.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал соглашение ошибкой, которая “будет дорого стоить”. По словам главы парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсона, соглашением с ФРГ США дают “зеленый свет” для достройки газопровода.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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