 

В Одессе за ночь выпало 80% месячной нормы осадков. Труханов заявил, что могло прорвать Хаджибейскую дамбу

22.07.2021, 21:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В результате ливня возникли многочисленные подтопления в Суворовском, Приморском, Малиновском и Киевском районах города. В связи с этим по подразделениям города Одессы был проведен сбор резервного личного состава. По состоянию на 15.00 подразделения ГСЧС совершили 40 выездов, из них 19 – ночью. Эвакуированы и спасены более 30 человек”, – отметили в релизе.

В результате ливня в Одесской области были обесточены 23 населенных пункта, над восстановлением энергоснабжения работали 49 бригад, 141 человек и 59 единиц техники.

Мэр Одессы Геннадий Труханов 22 июля на заседании исполкома заявил, что из-за ливня могло прорвать Хаджибейскую дамбу. По его словам, утром уровень воды на дамбе сравнялся с покрытием объездной дороги. Об этом написало 048.ua.

“Это наше счастье, что это закончилось за пять часов, если бы это не закончилось, а продолжилось дальше, то я не знаю, что бы случилось и что мы тогда делали бы”, – заявил мэр.

Труханов отметил, что последний раз такой дождь был в 1988 году.

Контекст:

Дамба Хаджибейского лимана с 2003 года находится в аварийном состоянии. В случае ее прорыва будет затоплена территория порядка 2300 га, пострадают тысячи человек. Об этом 2 марта 2021 года писал сайт мэрии Одессы.

В зону возможного затопления попадают железнодорожная ветка, более 50 предприятий, в том числе нефтеперерабатывающие, Одесская ТЭЦ, учебные учреждения, роддом и Центр семейной медицины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.10 / Синоптики рассказали о погоде в Москве

26.06 / Российский турист в знак протеста повредил Lamborghini

27.07 / В Швейцарских Альпах разбился самолет

19.06 / США начали выводить войска с Ближнего Востока из-за РФ и Китая

01.02 / 100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19

16.07 / Евросоюз исключил две страны из списка для открытия границ

09.06 / “Наш край” потребовал моратория на повышение тарифов на электроэнергию для населения

21.09 / Легкомоторный самолет разбился в Техасе, четыре человека погибли

11.03 / Главврач Закарпатской областной больницы: Во время первых волн коронавируса было 10% кислородозависимых, сейчас – 80%

01.04 / США намекнули Чехии на нежелательность участия Росатома в тендере на АЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика