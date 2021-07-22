НАБУ разоблачило заместителя главы Харьковского облсовета. Его подозревают в получении 1 млн грн взятки

По данным правоохранителей, чиновник и посредник получили взятку в размере 1 млн 50 тыс. гривен.

– За указанные средства вышеуказанные лица обещали оставить на должности директора коммунального предприятия. Заместитель главы Харьковского облсовета и его сообщник были задержаны после получения последней части средств, а именно 350 тыс. гривен, – заявили в САП.

Правоохранители собираются сообщить им о подозрении. Следствие устанавливает лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.

Напомним, вечером 22 июля харьковские СМИ сообщили, что на третьем этаже здания облсовета, где находятся кабинеты руководителей, проходят обыски, в которых принимают участие порядка 10 сотрудников НАБУ.

Местное издание Newsroom написало, что задержан глава облсовета Артур Товмасян, а также его зам Андрей Малыш и глава фракции ОПЗЖ в облсовете Сергей Гладкоскок.