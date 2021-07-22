 

НАБУ разоблачило заместителя главы Харьковского облсовета. Его подозревают в получении 1 млн грн взятки

22.07.2021, 21:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным правоохранителей, чиновник и посредник получили взятку в размере 1 млн 50 тыс. гривен.

– За указанные средства вышеуказанные лица обещали оставить на должности директора коммунального предприятия. Заместитель главы Харьковского облсовета и его сообщник были задержаны после получения последней части средств, а именно 350 тыс. гривен, – заявили в САП.

Правоохранители собираются сообщить им о подозрении. Следствие устанавливает лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.

Напомним, вечером 22 июля харьковские СМИ сообщили, что на третьем этаже здания облсовета, где находятся кабинеты руководителей, проходят обыски, в которых принимают участие порядка 10 сотрудников НАБУ.

Местное издание Newsroom написало, что задержан глава облсовета Артур Товмасян, а также его зам Андрей Малыш и глава фракции ОПЗЖ в облсовете Сергей Гладкоскок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.04 / Экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева приговорили за госизмену

24.08 / Немецкие врачи: анализы указывают, что Навальный был отравлен

22.07 / Рубль снизился к доллару

14.06 / Эксперты компании Xiaomi прогнозируют появление смартфонов без разъемов уже в 2022 году

07.02 / Снег, гололед, порывы ветра до 15-20 м/с. ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине

26.12 / В РФ за сутки выявлено 29,2 тыс. случаев коронавируса

05.05 / Французский суд оправдал Ле Пен за публикации фото казней боевиков “Исламского государства”

19.10 / Новый Audi E-Tron GT RS 2021 года получит трехмоторный агрегат на 700 «лошадей»

24.12 / Определен риск заразиться коронавирусом в поездах

27.03 / ВС США готовятся к виртуальным учениям по противодействию РФ и КНР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика