 

Спортивный гибрид MG 6 XPower поступил в продажу в Китае

22.07.2021, 21:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый спортивный гибрид MG 6 XPower появился в продаже на китайском рынке.

Данный экземпляр оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором, которые суммарно выдают 305 л.с. Кроме того, разработчики задействовали десятиступенчатую автоматическую коробку передач. Известно, что спортивная новинка MG 6 XPower способна разогнаться до сотни за 6 секунд, а запас хода на электротяге достигает 70 километров. Напомним, в простой версии модель имеет мощность 305 л.с., а также лишена спортивных деталей кузова.

Приобрести автомобиль в базовой комплектации можно от 160 тысяч юаней. Вместе с тем гибридная версия автомобиля оценивается в 200 тысяч юаней. Остальные параметры пока остаются неизвестными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / Разработан уникальный способ борьбы с раком

08.07 / В США усомнились в намерении Конгресса ответить на слухи о РФ и талибах

21.01 / Никитюк рассказала, как крокодил ей чуть не откусил ноги

13.02 / Роналду побил очередной рекорд: у форварда “Ювентуса” и сборной Португалии более полумиллиарда подписчиков в соцсетях

04.09 / После отравления Навального НАТО потребовал от России передать Организации по запрещению химоружия все данные о программе “Новичок”

23.12 / Mail.ru основал новый домен internet.ru и представил ряд сервисов

30.09 / Военно-транспортный самолет США аварийно сел в Одессе

04.07 / Замглавы Минобрнауки Лукашевич не признала вину в хищении 40 млн рублей

05.02 / «Выкинуть придурь из головы» – WT призвала Байдена дать бой «идеальному шторму» в отношениях Москвы и Вашингтона

09.08 / Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 5 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика