Спортивный гибрид MG 6 XPower поступил в продажу в Китае

Новый спортивный гибрид MG 6 XPower появился в продаже на китайском рынке.

Данный экземпляр оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором, которые суммарно выдают 305 л.с. Кроме того, разработчики задействовали десятиступенчатую автоматическую коробку передач. Известно, что спортивная новинка MG 6 XPower способна разогнаться до сотни за 6 секунд, а запас хода на электротяге достигает 70 километров. Напомним, в простой версии модель имеет мощность 305 л.с., а также лишена спортивных деталей кузова.

Приобрести автомобиль в базовой комплектации можно от 160 тысяч юаней. Вместе с тем гибридная версия автомобиля оценивается в 200 тысяч юаней. Остальные параметры пока остаются неизвестными.