Представлена новая версия электрокара Smart EQ fortwo

Накануне презентовали новый электрокар Smart EQ Fortwo в версии Racing Green Edition.

Приобрести вышеуказанный автомобиль можно по цене от 25,4 тысяч фунтов. Двухдверный экземпляр получил агрессивные диски от Brabus Monoblock XI. Впервые компактная модель оснащается панорамной крышей, что придает салону еще более дорогой вид. Также указали о применении качественных кожаных кресел от Cognac Nappa. Электрокар имеет 16-дюймовые диски и светодиодную оптику.

В салоне автомобиля установили накладки на пороги, ручной тормоз, стильный рычаг КПП, а также ряд других деталей. Модель оснащается единственным электромотором, который выдает 82 л.с. мощности. Запас хода на электротяге составляет 112 километров.