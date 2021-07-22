 

Российский Су-27 сопроводил многоцелевой истребитель ВВС Германии над Балтикой

22.07.2021, 21:46, Новости дня
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Российский истребитель Су-27 был поднят для сопровождения германского многоцелевого истребителя FGR.4 «Тайфун» над Балтийским морем вблизи российских границ, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО, входит в Минобороны России).

Уточняется, что в четверг российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Балтийского моря приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель, передает ТАСС.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», – рассказали в НЦУО.

В НЦУО добавили, что российский летчик идентифицировал воздушную цель как многоцелевой истребитель FGR.4 «Тайфун» ВВС Германии, они сопроводил ее над акваторией Балтийского моря.

«После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – отметили в центре, уточняется, что нарушения госграницы допущено не было.

В центре подчеркнули, что полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа сопроводил патрульный самолет США над акваторией Тихого океана.



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