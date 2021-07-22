Руководитель российской делегации пригрозил покинуть форум ОБСЕ из-за Украины

Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил покинуть форум в случае продолжения «лживой риторики» Украины.

«Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооруженных сил РФ в приграничных районах <…> используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет «необычной военной деятельности» в Донбассе с привлечением до 60 тыс украинских военнослужащих», – сообщил он, выступая на пленарном заседании, передает РИА «Новости».

Дипломат также уточнил, что после завершения контрольных проверок российские войска вернулись в места постоянной дислокации.

«Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации», – отметил Гаврилов.

Он также напомнил, что РФ осуждает «кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса» и выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в прямом диалоге властей страны с Донецком и Луганском на основе неукоснительного соблюдения минских договоренностей «во всей их полноте и последовательности».

«Призываем к этому и других», – добавил Гаврилов.

Ранее в ОБСЕ указали, что РФ не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется отчитываться в рамках Венского документа, мероприятия по перемещению российских войск на территории страны не затрагивают безопасность других государств.