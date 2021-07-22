 

Дорожные камеры начнут штрафовать за выключенные фары в России

22.07.2021, 21:46, Новости дня
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Новое нарушение ПДД – езду без ходовых огней и ближнего света фар начнут фиксировать дорожные камеры в 12 регионах РФ осенью.

Технология, разработанная компанией «Астролаб», позволяет распознавать нарушения с помощью нейросети. Она появится в 12 регионах: Москве, Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске, Ульяновске и других регионах, где компания обслуживает около 1500 камер.

По словам гендиректора «Астролаба» Сергея Ласкина, новый функционал станет доступен осенью, но регионы сами решат, когда им воспользоваться.

«Обычно мы внедряем новинки в Москве, а затем уже всем остальным регионам предлагаем новую функцию. <…> Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии», – приводит слова Ласкина Autonews. Он уточнил, что нейросеть работает по принципу подобия.

«Вот мы показали ей, к примеру, 20 вариантов фар в 20 разных ракурсах. Она это запоминает. И когда она увидит 21-й вариант, который не входил в data-set обучение, нейросеть все равно поймет, что этот предмет очень похож на фары», – объяснил он.

Сейчас за езду без ходовых огней и ближнего света полагается штраф 500 рублей, причем оплатить его можно со скидкой 50%.

Ранее россиян предупредили о новых дорожных штрафах, стало известно о намерении ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог.



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