 

Мнение: Макет авианосца в Ухани

22.07.2021, 21:36, Разное
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Полноразмерный макет авианосца в Ухани. Надстройка идентична надстройке 3-го китайского авианосца (и предположительно, отражает концепцию надстройки 4-го авианосца).
Также на "палубе" находится макет палубного истребителя 5-го поколения J-35 https://www.19fortyfive.com/2021/07/chinas-new-j-35-stealth-fighter-is-getting-ready-for-aircraft-carrier-duty/, который в теории должен появится к середине 20х годов (примерно тогда же, когда и российский Су-75).

Плюс фотографии текущего прогресса строительства 3-го китайского авианосца. Как обычно, снимают с борта пролетающего авиалайнера.


А это уже спутниковые снимки. Первое фото – состояние на 30 мая 2021 года.


А это уже 12 июля 2021 года. Установлена надстройка, покрытие на палубу, продолжается монтаж электрики, лифтов и катапульт.

Также отмечаются высокие темпы строительства больших эсминцев типа 055. 4 уже готовы, 5-й на подходе.
Формально, на 2 действующих авианосца у НОАК сейчас 4 спущенных на воду эсминца типа 055, не считая прочих кораблей сопровождения (в частности, эсминцев типа 052).


Эсминец "Аньшан".

Корабли превосходящие по своим размерам российские "Атланты" и американские "Тикондероги" должны входить в состав формируемых АУГ (по 3 штуки на авианосную группу – по плану к 2030 году должны быть 4 АУГ и 12 эсминцев типа 055 – по 3 на каждый авианосец).

Источник: Colonel Cassad



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