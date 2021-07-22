Мнение: Ошибки Николая II, Ленин о русофобии и советский фотошоп

1. Николай II совершенно не оправдывал то прозвище, которым его позже наградили советские агитаторы. Куда как правильнее было назвать «кровавыми» двух следующих долгосрочных правителей России, даже по чисто количественным соображениям. Профессор Александр Скоробогатов пишет про достижения и ошибки Николая II:

https://skorobogatov.livejournal.com/77140.html

А. Вопреки распространенному мнению о Николае как о никудышном правителе, факты говорят об обратном. За годы его правления Россия показала отличную динамику по части экономического роста, роста населения и культурного развития, и это несмотря на революцию и неудачные войны. Конечно, в таких случаях всегда можно сказать, что все хорошее произошло само собой, но это крайне неправдоподобное предположение. В России, как минимум начиная с Ивана Третьего, государство всегда играло большую роль, и смена правителя традиционно становилась и сменой эпохи. Поэтому интенсивное развитие справедливо считать и его заслугой.

Хотя известно, что он тяготился своей ролью монарха, он ее принял и пытался хорошо выполнять свою работу, и многое у него получалось, даже в качестве военачальника. Например, во время Первой Мировой войны, после того как он сменил Николая Николаевича на посту верховного главнокомандующего, положение на фронтах, до того бывшее катастрофическим, стало выправляться, а когда в результате отречения он этот пост оставил, серия побед немедленно сменилась непрекращающимися поражениями, закономерно разрешившимися позорным Брестским миром. Опять-таки, успехи можно приписать его подчиненным и прочим факторам, и тем не менее, едва ли справедливым будет отказать ему в успехах, которые были у армии почти исключительно тогда, когда ею руководил он.

Б. Конечно, кое-что он недосмотрел, и это стало ясно лишь по прошествии времени. История ясно показала, что нельзя было либеральничать с откровенными врагами государства, которые всеми способами расшатывали его устои в мирное время и вставляли ему палки в колеса во время войны. Могучее дерево русского государства, которое было не под силу свалить великим империям того времени, оказалось по зубам внутренним паразитам, бесам Достоевского, этому коллективному человеку из подполья, чье убогое существование могло скрасить лишь общее запустение и убожество вокруг.

Когда эти бесы возглавили страну, они показали мастер-класс по части защиты государства. Если бы Николай был “кровавым” хотя бы на сотую долю от кровавости тех, кто его так именовал, ему бы этого хватило, чтобы сохранить и страну, и семью, и трон. Но его природный аристократизм и серьезное отношение к своему званию христианина сделали его легкой добычей для тех, кто был лишен этих благородных свойств. Его пример очередной раз иллюстрирует, что первой задачей правителя является сохранение власти, без которой невозможно воплотить в жизнь никакие благие начинания.

В. Революции, развал государства и установившийся впоследствии антирусский режим – худшее, что произошло с нашей страной за всю ее историю. Однако винить в этом большевиков и других революционеров – это то же самое, что винить сегодня коронавирус в смерти людей: у них с самого начала задачи были исключительно деструктивные. Основная вина на тогдашней элите – аристократии, купечестве, интеллигенции, духовенстве, которые наивно полагали, что, сломав, они смогут на обломках что-то построить. Сколько было ликования после новости об отречении во всех этих слоях общества, и где они оказались спустя всего несколько месяцев!

Поэтому хотя и жаль, конечно, “генофонд нации”, изрядно потрепанный революционерами во власти, “генофонд” сам этого добивался долгие десятилетия.

Революционеры во власти в итоге выступили как санитары леса. Основательно проредили собственные ряды, уничтожив большинство сколько-нибудь видных деятелей революций и Гражданской войны.

Кроме этого, и интеллигенция, так вожделевшая революции, получила урок, когда отправилась на лесоповалы. На ее примере хорошо видно, “каким веским аргументом для интеллигента бывает обыкновенная плюха” (В. Шаламов). Царь, сносивший ушаты помоев, которые на него выливала интеллигенция на страницах газет, был “кровавым Николашкой”, зато новой власти она пели оды о том, как “вольно дышит человек” в стране, где за газету с портретом вождя, “использованную не по назначению”, можно было получить “десять лет без права переписки”.

2. Занятная подборка высказываний Владимира Ильича:

https://olegmakarenko.ru/2183837.html?thread=811526045#t811526045

Конечно же, всё это вырезано из контекста и потому не вполне точно передаёт полёт мысли Ильича. Например, в третьей цитате в полном виде речь идёт про «типичного русского бюрократа». Вместе с тем, бюрократы – часть народа, происходящая из народа, так что высказывание в оригинальном виде также некрасиво.

По стандартам современной эпохи, Владимира Ильича за подобные реплики в твиттере давно бы уже сочли опасным и кровожадным фриком-русофобом.

3. Петербургский видеоблогер рассказывает про советский политический фотошоп. Широко известно, что коммунистов, оказавшихся предателями и врагами народа, вырезали с фотографий со Сталиным. Чуть менее известно, что этот приём массово применялся и к фотографиям с Лениным:

https://www.youtube.com/watch?v=BHdaFYGOong

Большевики систематически применяли метод времён рабовладельческого строя – древнеримское проклятие памяти. Как бывшие революционеры, они хорошо знали, что их репрессированные в ходе политической борьбы коллеги могут стать символами сопротивления для новых потенциальных революционеров и недовольных властью. Поэтому большевики не только уничтожали неугодных физически, но и пытались стереть память о них.

Мы до сих пор расхлёбываем последствия этой политики в лице Свидетелей Сталина, отрицающих многочисленные катастрофы той страшной для России эпохи.