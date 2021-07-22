Тётушка Бородина – Личное мнение

Ксения Бородина в процессе развода сильно сдружилась с участницей Дома 2 Инессой Шевчук.



Фото: Соцсети

Она меня с кем-нибудь познакомит, видимо, подумала Ксюндель. Любой красивой девушке нужна подруга, чтобы своим лицом оттенять красоту, предполагаю, решила Инесса Шевчук.

Инесса понаехала к нам с Дальнего Востока. С Камчатки, куда не ходят поезда. Там, среди поэтически оргазмирующих сопок и гейзеров, на диком мху выросла красавица Инесса и прилетела покорить Москву.

И это ей удалось!

Широкий круг знакомств с лучшими парнями столицы. Блистает Инесса так, что местные красавицы плачут в сторонке!



Фото: Соцсети

Не знаю, с кем, кроме владельца хачапурной, решится познакомить Инесса Ксюнделя, но Бородина в очередной раз сильно просчиталась — на фоне Шевчук она вообще никак!

Ну, или выглядит Инесскиной тётушкой.

Инессе, как я слышала, в тягость эта дружба. Но Шевчук — девчонка добрая, и отказать не может. Вот и водит Ксюнделя по вечеринкам, в надежде, что — впрочем, без надежды хоть на что-то. Куда ж пристроишь тётушку, когда все хотят только тебя?

А у вас была страшная подруга? Что думали про неё в душе — только пишите честно! Или сами были хрюнделем? И что ощущали, когда с подружкой все знакомились, а с вами — нет?

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