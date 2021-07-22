Debka: Кремль дал понять Беннету, что договоренность с Нетаниягу по Сирии больше не действует

время публикации: 21 июля 2021 г.

Израильский сайт Debka со ссылкой на “дипломатические источники в Москве” пишет, что сообщения российских СМИ о перехвате 7 из 8 ракет израильских ВВС во время атаки на цели возле Алеппо 19 июля, является посланием правительству Израиля.

Согласно этим источникам, РФ тем самым дала понять новому правительству Израиля, что договоренность между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаниягу, в соответствии с которой Москва “не замечала” израильские удары по позициям проиранских боевиков в Сирии, больше не действует. И с этого момента РФ не будет закрывать глаза на операции ВВС ЦАХАЛа на территории Сирии.

20 июля сирийское государственное агентство SANA передало, что в 23:37 в понедельник, 19 июля, израильские самолеты атаковали цели в районе Ас-Сафира, в южной части провинции Алеппо, на севере Сирии. В сообщении SANA было сказано, что для отражения атаки были задействованы сирийские ПВО, которые якобы сбили “большинство ракет”.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявлял агентству ТАСС, что семь из восьми управляемых ракет по территории юго-восточнее Алеппо были отражены комплексами российского производства “Панцирь-С” и “Бук-М2”.

Тем не менее, достоверность публикации на сайте Debka сомнительна, она не подтверждается израильскими официальными источниками. Отметим также сомнительность утверждения сирийских и российских военных о том, что ПВО Сирии удалось перехватить 7 из 8 ракет, выпущенных израильскими самолетами. Сирийское государственное агентство SANA в последние годы всегда заявляет о перехвате большинства или почти всех израильских ракет, однако впоследствии обычно выясняется, что все цели были поражены.