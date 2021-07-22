Нардеп от “Слуги народа” Шуляк рассказала, как в Украине планируют решить проблему хрущевок

Она отметила, что дискуссии по поводу будущего хрущевок активно ведутся в Украине с 2006 года, когда был принят закон о комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда.

“С 2006 года! У нас есть закон, который касается реконструкции кварталов, но механизма, как работать со старыми домами, как их расселять, к сожалению, нет никакого”, – отметила Шуляк.

Она напомнила, что действующее законодательство предусматривает, что снос устаревшего жилья возможен при согласии 100% зарегистрированных жителей.

“Когда в 2006 году люди узнали о такой возможности, естественно, в каждую хрущевку, которая есть в Киеве, были прописаны мама, папа, соседи, все родственники… Есть квартиры, где прописаны десятки людей, потому что люди читают еще старый Жилищный кодекс и думают: “О, если мы будем прописаны, значит, на каждого человека по 20 метров [квадратных] плюс, и будет такой подарок от государства”. Но вы же понимаете, что 100-процентного согласия от всех жильцов на расселение не получить никогда. Это просто невозможно. Поэтому Минрегион подготовил законопроект, который касается снижения этого барьера: если 75% жильцов согласны, тогда можно приступать к расселению”, – рассказала нардеп.

Она отметила, что для того, чтобы разрешить проблему, нужны усилия застройщиков, жителей и местных властей.

“Здесь треугольник: инвестор-застройщик, жители и местные власти. Если баланс [между ними] будет найден (в законопроекте, мне кажется, он прописан), то можно найти вариант, чтобы каждому было интересно… И чтобы этот камень с 2006 года можно было сдвинуть”, – сказала Шуляк.

Нардеп подчеркнула при этом, что для застройщиков строительство – это бизнес, поэтому им нужно сделать интересные предложения и поощрить заниматься расселением хрущевок.

“Застройщики говорят: “Окей, мы расселим этот дом, но мы должны получить от государства или от города какие-то преференции: платить меньше за землю, или получить какой-то больший земельный участок, или возможность подсоединиться к сетям по определенным тарифам”. Потому что для застройщиков это бизнес: если им будет неинтересно этим заниматься, то хрущевки никто расселять не будет”, – отметила нардеп.

Она добавила, что за границей, например, в балтийских странах, подобные проекты успешно реализовали: некоторые старые дома там снесли, другие реконструировали и модернизировали.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Хрущевки – советские типовые серии жилых домов, массово строившиеся в СССР с конца 1950-х до начала 1980-х годов. Название связано с Никитой Хрущевым, во времена пребывания которого на посту руководителя Советского Союза было построено большинство этих домов.

Хрущевки возводились как временное жилье. Однако впоследствии срок их использования постоянно увеличивался. Квартиры в таких домах небольших размеров, здания преимущественно пятиэтажные.

В Министерстве развития общин и территорий Украины заявили, что в действующем украинском законодательстве прописаны такие условия для реконструкции хрущевок, что их практически невозможно выполнить.

В июне 2021 года в министерстве сообщили, что разработали законопроект “О внесении изменений в закон “О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда” и направили его на рассмотрение Кабинета Министров. Заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская рассказала, что законопроект меняет подходы к решению вопроса устаревшего жилищного фонда, “что позволит органам местного самоуправления начать комплексную его реконструкцию”.

Законопроект предусматривает возможность финансирования реконструкции кварталов устаревших жилых домов за счет государственного и местных бюджетов, застройщиков, предприятий и организаций, на балансе которых находятся объекты недвижимого имущества, а также из других источников. Органы местного самоуправления должны будут провести инвентаризацию устаревшего жилищного фонда, результаты которой станут основой для разработки программ комплексной реконструкции кварталов. При этом предполагается, что решение об участии многоквартирного дома в проекте реконструкции будет приниматься на общем собрании собственников недвижимого имущества, за реконструкцию должны проголосовать 75% жильцов.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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