 

“Молодняк спал во время службы, хотели проучить”. СМИ сообщили подробности нападения на пограничников

22.07.2021, 21:00, Новости дня
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“Молодняк спал во время службы в машине, было около двух ночи. А ведь граница – вот она, рядом. Ну как так? В общем, коллеги решили проучить погранцов, забрать оружие, чтобы те запомнили эту ситуацию на всю жизнь. Но шутка зашла далеко. Произошедшее расценили как нападение на наряд, а дальше понеслось. Теперь нашим шутникам светит тюрьма”, – сказал офицер.

Адвокат одного из подозреваемых Юлия Молибог заявила, что один из пограничников не видел, что произошло, потому что спал.

“Находясь на дежурстве, он был в автомобиле и заснул, а другой сидел в телефоне что-то смотрел. А уже когда к ним подошли, какая-то драка у них завязалась”, – сказала Молибог.

По данным журналистов, в Госпогранслужбе проводят внутреннее расследование инцидента.

“Парни получили небольшие повреждения, но сейчас с ними все в порядке. После нападения на наряд, когда снимали побои, у пострадавших также взяли кровь на содержание алкоголя. В ближайшее время должны быть результаты”, – сообщил источник в ГПСУ.

Информации о том, что пограничников отстранили от службы, пока нет.

Контекст:

В ночь на 18 июля на двух сотрудников ГПСУ напали три человека, побили их, завладели табельным оружием и выбросили его недалеко от места инцидента, сообщали в МВД. Известно, что нападавшие не были вооружены.

Открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В Госпогранслужбе отметили, что границу охраняют усиленно, состояние пострадавших пограничников удовлетворительное. Инцидент ведомство расценивает как попытку запугивания.

19 июля ГБР задержало двух сотрудников СБУ, которым 20 июля сообщили о подозрении в том, что это они совершили нападение и забрали оружие у пограничников в Сумской области.

20 июля суд отправил под домашний арест сотрудников СБУ, подозреваемых в нападении на пограничников. На следующий день сотрудников СБУ отстранили от должности, об этом сообщил Заречный районный суд Сум.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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