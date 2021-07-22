 

Внедорожник BMW X7 получил внешние обновления

22.07.2021, 20:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания BMW обновила новый внедорожник BMW X7.

Распознать модернизированный экземпляр можно по видоизмененной передней части кузова. С момента выхода  X7 в продажу прошло несколько лет, однако теперь представят более усовершенствованный экземпляр. Кроме того, изменения не коснулись решетки радиатора, однако головная оптика имеет иную форму. Также среди новшеств указали ходовые огни.

В целом, новый внедорожник сможет похвастаться привлекательным дизайном, тогда как основные технические параметры остались прежними. Эксперты полагают, что модель сможет похвастаться новыми опциями, однако в компании пока умалчивают детали о готовящемся обновлении модели внедорожника BMW X7.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.08 / Смартфон Samsung Galaxy A01 Core оценен в 6 тысяч рублей

30.01 / Генпрокурор Техаса начал проверку онлайн-бирж на фоне ситуации с Reddit

30.09 / Рабочая группа Конгресса рекомендовала продлить договор СНВ-3

11.02 / В СК напомнили об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам

22.07 / В Минздраве рассказали о способности COVID-19 адаптироваться к человеку

26.05 / “Становится скучновато, думаю отрастить усы”. Навальный отправил жене телеграмму

18.12 / “Как и в Польше”. Шмыгаль рассказал, когда Украина получит вакцины от COVID-19

01.07 / В Кремле отреагировали на слова Зеленского о желто-голубом флаге над Госдумой

02.05 / Водителю попавшего в ДТП микроавтобуса с детьми на Ставрополье продлили срок задержания

12.11 / Amnesty International рассказала о сексуальном насилии украинских военных на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика