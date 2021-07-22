Внедорожник BMW X7 получил внешние обновления

Компания BMW обновила новый внедорожник BMW X7.

Распознать модернизированный экземпляр можно по видоизмененной передней части кузова. С момента выхода X7 в продажу прошло несколько лет, однако теперь представят более усовершенствованный экземпляр. Кроме того, изменения не коснулись решетки радиатора, однако головная оптика имеет иную форму. Также среди новшеств указали ходовые огни.

В целом, новый внедорожник сможет похвастаться привлекательным дизайном, тогда как основные технические параметры остались прежними. Эксперты полагают, что модель сможет похвастаться новыми опциями, однако в компании пока умалчивают детали о готовящемся обновлении модели внедорожника BMW X7.