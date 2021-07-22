 

Peugeot представила обновленный хетчбэк 108

22.07.2021, 20:58, Новости дня
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Французский автомобильный бренд Peugeot выпустил обновленную версию хетчбэка Peugeot 108.

Данная новинка позволит существенно возобновить интерес к городской модели, которая ранее имела достаточно высокий спрос. В обновленной модификации Peugeot 108 лишился версии с трехдверным кузовом. Приобрести новый хетчбэк можно в новых оттенках кузова Active, Allure и Collection. Также распознать данную модель можно по стильным колесным дискам.

В салоне применили сенсорный дисплей мультимедийного комплекса, кондиционер и другие опции. Пока в компании не готовы озвучивать технические характеристики модели, удерживая паузу перед официальной презентацией. Стоимость нового французского хетчбэка также пока засекречена.



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