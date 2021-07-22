Охлобыстин рассказал, чем занимается Ефремов в колонии

Отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов не пошел работать в клуб в колонии, он делает молнии, рассказал его друг и актер Иван Озлобыстин.

«Он делает молнии, он не пошел на какие-то клубные должности. Он человек очень совестливый, вся эта каша, паника и некрасивость, которые произошли тогда, и катастрофа, конечно, и все то ужасное, что было, они связаны были с его неготовностью», – приводит его слова РИА «Новости».

Охлобыстин добавил, что Ефремов выглядит хорошо, ему разрешают общаться с близкими. При этом актер выразил печаль по поводу того, что актер выйдет на свободу в пенсионном возрасте, так как он мог бы сделать много для театра за эти годы.

«Он убил человека, что тут говорить, и он это понимает лучше меня, для этого ему никаких ни судей, ни наставников не нужно. Наверное, хорошо, что его посадили, потому что если бы не посадили, он бы на себя руки наложил», – добавил Охлобыстин.

Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.