В «Росгеологии» рассказали, когда закончатся запасы нефти в России

Сегодня в РФ не происходит открытий крупных месторождений нефти, но несмотря на это наша страна обеспечена запасами нефти до конца столетия, сообщил глава «Росгеологии» Сергей Горьков.

«Я думаю, можно говорить, что до конца этого столетия», – отметил он, отвечая на вопрос, на сколько лет еще хватит запасов нефти в России, передает ТАСС.

По его словам, сейчас в РФ не происходит открытий таких крупных месторождений нефти, какие были разведаны в Западной Сибири в 1960-е годы. «Но, с другой стороны, появляются среднего размера месторождения. Например, группа таймырских месторождений. Появились месторождения в Восточной Сибири. Если раньше на Восточную Сибирь смотрели достаточно скептически, допустим, в 1990-е годы, то сейчас она достаточно активна и по газу, и по нефти. Запасы новых месторождений появляются», – добавил он.

Кроме того, глава «Росгеологии» отметил улучшение качества технологий при разведке запасов нефти. «Я думаю, что нефти еще достаточно много в целом в мире. Плюс, смещается баланс потребления самой нефти. Автомобильный транспорт идет в электротранспорт. Если раньше производство части электричества шло на мазуте, то сейчас больше на газ. То есть перераспределяется баланс. В этом смысле, я думаю, споры о том, когда закончится нефть, бессмысленны», – сказал он.

При этом Горьков усомнился, что мир сможет полностью отказать от потребления нефти. По его мнению, производство электричества из возобновляемых источников энергии пока малоэффективно и требует больших затрат. «Я думаю, [запасы нефти] нужны будут всегда», – резюмировал глава «Росгеологии».

Напомним, что в начале июня глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа аналогично отрасли металлов.