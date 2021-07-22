Около 90% сотрудников “Магнита” в Москве привились от COVID-19

Сотрудники торговой сети “Магнит” в российской столице проявили высокий уровень ответственности в условиях пандемии коронавируса и в массовом порядке прошли вакцинацию. На сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали 87% работников организации. Об этом сообщает АГН “Москва” со ссылкой на руководителя управления по внешним коммуникациям компании Антона Карпова.

“В настоящий момент вакцинацию первой компонентой у нас прошли уже 87% сотрудников в Москве. Мы ведем активную разъяснительную работу среди сотрудников, поощряем вакцинирующихся, организуем мобильные пункты вакцинации в магазинах, а также активно пользуемся инфраструктурой, созданной властями Москвы для массовой вакцинации населения”, – подчеркнул Карпов.

Ранее руководство торговых сетей, работающих в Москве, выразило готовность отстранить от работы сотрудников, которые без уважительных причин отказалась сделать прививку от ковида. Меж тем, норму по вакцинации уже выполнили “Азбука вкуса” – 60% – и “ВкусВилл” – 65% привитых работников.

Кроме того, директор московского дивизиона торговой сети “МясновЪ” Ольга Волкова отметила, что 60% ее коллег сделали прививку от коронавируса. “Остальные у нас находятся либо в декрете, либо пока в отпусках”, – уточнила она.

Отметим, что месяц назад Роспотребнадзор выпустил постановление об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан: работников сфер услуг, торговли и транспорта, а также городских чиновников. Согласно документу, к 15 июля в общей сложности должны были сделать прививку минимум 60% сотрудников.