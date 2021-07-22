 

Социологи рассказали о рейтинге “Единой России”

22.07.2021, 20:48, Разное
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Руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов уточнил, что социологи проводили квартирный и телефонный опрос. В последнем случае проголосовать за “ЕР” выразили намерение 30% респондентов.

Разница может быть связана с тем, что при квартирном опросе респонденту показывали карточки с указанием фамилий кандидатов из общефедеральной части списков партий, объяснил специалист.

“Единая Россия” набирает 28% от всех опрошенных, затем идут КПРФ и ЛДПР с результатом в 11-13%, уточнил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований. Четверку лидеров замыкает “Справедливая Россия”.

Также социологи призвали обратить внимание на партии “Новые люди”, на Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость и “Яблоко”.

С учетом правил распределения мандатов по единому федеральному округу, “ЕР” могла бы получить 53,3% голосов, КПРФ – 19,1%, ЛДПР, – 17,3%, “Справедливая Россия – За правду” – на 10,2%, уточнил политолог Алексей Чеснаков.

ВЦИОМ проводил квартирный опрос 8-11 июля. Участвовали 1,6 тысячи респондентов. Столько же было опрошено в телефонном исследовании.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании.



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