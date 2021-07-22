Мнение: Провал санитарной пропаганды, проблема лжепривочников и антиковидные гулянья

1. Известный ведущий медицинских телепрограмм пожаловался на провал просветительской пропаганды в России, не сумевшей предотвратить массовые антипрививочные настроения:

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил в интервью «КП» множество антипрививочников в России.

По словам доктора, количество противников вакцинации от коронавируса в России не выглядит удивительным, учитывая, что отрицание прививок долгое время в стране поощрялось, в том числе в СМИ. «Мы давно потеряли санитарно-просветительскую работу. Уровень ее у нас упал ниже плинтуса», — заявил он.

Мясников рассказал, что ситуация с антипрививочниками возникла вследствие «благожелательного к ним отношения на протяжении последних 20-30 лет». Так, он напомнил, что раньше противников вакцинации звали на различные ток-шоу, где проходило снисходительное и «добродушное» обсуждение их позиции. «Мы это взращивали, мы это делали, а теперь мы имеем то, что имеем», — сказал врач.

Как считает специалист, необходимо с детства прививать желание прививаться, иначе человек не захочет делать прививку во взрослом возрасте. «Я всех призываю привиться, если это плата за то, чтобы мы вернулись хотя бы к нормальному пониманию обстановки и ситуации», — заключил он.

https://lenta.ru/news/2021/07/10/antipri/

Пожалуй, к самому доктору Мясникову претензии за провал медицинской пропаганды предъявлять сложно – на свою аудиторию он работает, как может. Правда, ещё каких-то десять лет назад той же самой аудитории на «Первом канале» демонстрировали околомедицинское шоу уринотерапевта Геннадия Малахова…

В главном врач прав: если не прививать людям ответственное отношение к своему здоровью и базовые медицинские знания ещё в школьном возрасте, то затем, повзрослев, они будут либо просто игнорировать врачей (если здоровье позволяет), либо не смогут отличить даже самых откровенных шарлатанов от нормальных специалистов.

Президент Владимир Путин накануне в очередной раз заявил, что нужно не принуждать людей прививаться, а убеждать:

https://www.kommersant.ru/doc/4910028

Весьма здравый и демократический подход, который в общем и целом, разумеется, работает. Проблема в том, что для эффективного и быстрого убеждения необходимо, чтобы убеждаемые обладали достаточной медицинской подготовкой, образованием и культурой, чтобы адекватно воспринимать ваши аргументы. На убеждение и просвещение требуется время, однако ранее оно было упущено, а в условиях эпидемии дополнительное время – это дополнительные смерти.

2. Читатель vanitas_vanit рассказывает про происки лжепрививочников:

https://olegmakarenko.ru/2189824.html?thread=812881152#t812881152

Количество не желающих прививаться очень велико, и даже требования не очень помогают.

Один из распространённых вариантов — оформление сертификата о вакцинации за деньги — без вакцинации как таковой. Недавно беседовал с разоткровенничавшимся московским таксистом, который поведал, что после требования вакцинации от водителей такси, многие предпочли устроить нечто вроде забастовки: перестали выезжать на работу, что привело к заметному сокращению доступных такси в Москве и как следствие к росту цен. На вопрос, а как же он сам, ответил с улыбкой: “а у меня сертификат есть, но я не вакцинировался”. На вопрос, почему, что-то мямлил про то, что “должно пройти не менее 3-4 лет, пока вакцине можно будет доверять”. И вообще, раз “они” (власти то бишь) на чём-то настаивают, то значит делать нужно наоборот, потому что “они только о своей пользе заботятся”. Вот такая примерно психология. Неприятно то, что когда этот тип таки заболеет, он тем самым добавит отрицательный случай в статистику эффективности вакцины, ибо значится-то он вакцинированным!

И ещё одна забавная история, рассказанная дочкой про одну свою знакомую девушку (весьма светских замашек). Поскольку работает эта девушка в некоей госструктуре, от неё потребовали вакцинацию. Ну а делать это девушка категорически не хотела (примерно из тех же соображений “не хочу, чтобы надо мной ставили опыты”). И она договорилась с одним врачом, который ей пообещал, что устроит фиктивную вакцинацию (ну то есть спускание вакцины из шприца в раковину) — рассказал, в какую поликлинику подойти и найти там Татьяну, которая как раз и делает вакцинацию — мол с ней всё будет договорено. Эта девушка пришла, спросила, где Татьяна — ей показали. Она подошла и поинтересовалась, делает ли та вакцинацию, как было договорено. Та с удивлением посмотрела, но кивнула — да, она делает вакцинацию. Пригласила в кабинет, где занялась приготовлением к уколу. Предложила закатать рукав… Когда Татьяна протёрла ваткой со спиртом место укола, девушка забеспокоилась, но решила, что всё должно выглядеть максимально натурально. Но когда в её плечо таки вонзился шприц, сначала застыла от растерянности, а потом закричала на всю поликлинику: “вы что, с ума сошли: договаривались же, что не будете колоть!” В общем выяснилось, что Татьяна оказалась не та. Ну заодно вычислили ту самую Татьяну.

К вопросу о том, откуда берётся часть историй в стиле «брат свата тестя тёщи привился, но заболел и умер». Лжепрививочники подрывают вакцинацию со всех сторон – вне зависимости от того, поймали их или нет, заболели они или их пронесло.

3. Есть ещё сознательные люди в русских селеньях:

https://lenta.ru/news/2021/07/16/gulyanie/

Жители деревни Ройка Нижегородской области устроили народное гулянье в честь вакцинации. Активисты пригласили из райцентра (города Кстово) врачей, организовали ярмарку, весь день репетировали, а вечером устроили концерт в честь медиков. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Отмечается, что из 330 жителей деревни вакцину получили уже 130. Людей, которые прививались первым компонентом в Ройке, поначалу хотели отправлять за вторым в соседний поселок, который находится от деревни в пяти километрах. Однако, узнав, как в Ройке встречают врачей, главврач Кстовской ЦРБ Александр Цопов решил, что мобильный пункт вакцинации будет регулярно ездить в деревню.

Прошедший в деревне концерт сняли на видео. После мероприятия разбирать декорации и сцену не стали, чтобы каждый мог подняться и спеть что-то от себя. Кроме того, врач-анестезиолог Нэйт Шэрифф из Ботсваны после праздника стал приезжать к друзьям в Ройку. Он рассказал, что в его родной стране массовой вакцинации нет, прививки там делают только врачам.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области запустили челлендж частушек про вакцинацию от коронавируса… <…> Участников просят записать видео на улице, желательно, в народных костюмах.

Вообще, было бы неплохо полностью показательно провакцинировать какой-нибудь небольшой регион или город в России, чтобы он послужил образцом для всей страны – раз уж заграничные примеры Израиля и привитого «Спутником» Сан-Марино не убеждают россиян.