Проблемная зона возрастных женщин – Личное мнение

Вы меня, признаться, удивили: некоторые из вас считают Бородину симпатичной.



Фото: Соцсети

Девки, вы совершенно не умеете смотреть на женщин глазами мужчин.

Сто из ста мужиков предпочтут Инессу, а не вдуть Ксюнделю, даже если вторая замрёт в монументальном сексуальном призыве и вусмерть себя уфотошопит.

Ксюш, в своём неуёмной ретуши лица и фигуры ты забыла про деталь, в которой — дьявол.

Зона бикини.

У Бородиной она — старая, а у Инессы — в порядке.



Фото: Соцсети

У женщин в возрасте — такие внушительные складки, что в них можно хранить закрома и спрятать незаметно девятиэтажку Там всё потеет, преет и визуально отдаёт климаксом и чуть-чуть могилкой. Это нормально — для определённого возраста.

Но теперь представьте, каковы эти складки на ощупь.

Мужчины всё видят и замечают, а вы, дамочки, почему-то игнорируете состояние своих причинных мест.

Конечно, можно избавиться (точнее, отсрочить складки) здоровым образом жизни, спортом, определёнными процедурами, но гораздо мудрее в 40 просто понять, что ты — человек, а не пися. И не выставлять складки людям на обозрение — так ведут себя адекватные и зрелые женщины, но сейчас речь не о них.

Смотрите, как за пару лет сдала зона бикини Бородиной: там уже всё было очень сильно не очень, а сейчас — ну, просто возраст тётушки.



Фото: Соцсети

В общем, Ксюш, всё-таки смени трусы до груди, под которыми прячешь дряблый живот, на шорты, а лучше — на велосипедки. Вот в них и фотографируйся. Так будет лучше.

Ну, или зону бикини тоже, как и всё остальное, фотошопь.

А в реале, всем говорю: когда ты мутишь с шашлычником Эдиком или кого ты там сейчас любишь, выключай, пожалуйста, свет: не пугай мужика складками шарпея между ног. Так себе зрелище, знаешь ли.

Теперь понятно, кто в тандеме Ксюнделя и Инессы — сексапильная женщина, а кто — её некрасивая подружка?

Девки, у самих-то — в складку, или вы на такие вещи даже внимание не обращаете?

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