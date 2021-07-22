Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

…обвинив ее в гибели мирного населения и жестоком обращении с людьми.

Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другую страну — Украину. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В жалобе идет речь о гибели мирного населения, лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Донбассе и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Также Москва обвиняет Киев в подавлении свободы слова, запрете работы средств массовой информации, преследовании журналистов, политиков и рядовых граждан. Кроме того, РФ пожаловалась на дискриминацию русскоговорящего населения, а также российских компаний и предпринимателей.

«Заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Помимо этого, РФ обвиняет Украину в крушении малазийского «Боинга» MH17 и отказе от сотрудничества с российскими следственными органам в расследовании преступлений.

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о статье Путина. Он пояснил о готовности обсудить с Путиным статью, проанализировать ее и подумать над ответом.

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