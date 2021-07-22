Алеся Кафельникова впервые вышла в свет после родов

22-летняя модель Алеся Кафельникова стала мамой! И хотя говорят об этом уже давно, сама она скрывала этот факт (собственно, как и беременность). Несколько минут назад дочь теннисиста Евгения Кафельникова опубликовала в Instagram несколько сторис: сначала сделала репост новых кадров из “беременной” фотосессии, сделанной на последних сроках, а следом выложила короткое видео из “Лужников”, где в эти минуты проходит коктейль Vogue Sences.

Малыша (или малышку) модель пока не показала, зато продемонстрировала фигуру после родов. Несколько секунд Алеся кружится перед камерой в летнем комплекте в салатовых тонах – полосатом кардигане и юбке-карандаш с цветочным принтом.

Romantic summer mode on, – коротко подписала она видео.

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Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a)

Напомним, свое положение Алеся рассекретила совсем недавно, также в июне она ответила на вопросы подписчиков в сети. Алесю спросили, как протекает беременность, например, был ли у нее токсикоз, и главное, почему она так долго скрывала, что скоро будет мамой.

Все спокойно, токсикоза не было, так как у нас одинаковая группа крови, – ответила Алеся в сторис и добавила, – Никто ничего не скрывал, я просто не говорила об этом в сетях. Близкие все знали. На мероприятия я тоже ходила, кто спрашивал, им отвечала. Не планировала ничего афишировать, но у меня запросили обложку, поэтому решила поделиться снимками.

Свою беременность Алеся подтвердила в середине июня, однако это предполагали еще в декабре. А в начале апреля по интернету разошлись скриншоты из сторис кулинарной мастерской на Бали, куда приходила модель. На тех кадрах Алеся в льняном топе готовит блюда местной кухни. Благодаря открытому верху был виден уже округлившийся живот Алеси.

Кафельникова стала встречаться с руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным, экс-женихом Светланы Ходченковой, еще в прошлом году. Алеся и Георгий поженились 22 мая этого года, о чем стало известно от самой молодой жены и будущей мамы.