 

Власти Гвинеи передумали, сборная страны поедет на Олимпиаду в Токио

22.07.2021, 20:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти страны, получив заверения от органов здравоохранения, дали согласие на участие спортсменов в Олимпиаде, заявил министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу.

В состав сборной входят пять спортсменов. Ранее правительство приняло решение отказаться от участия в соревнованиях из-за угрозы заражения коронавирусом. Однако по информации журналистов, отказ мог быть связан с финансовыми проблемами страны.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

О первом больном COVID-19 жителе олимпийской деревни – не спортсмене – стало известно 16 июля. По состоянию на 22 июля среди участников Олимпиады в Токио и персонала подтвердили 87 случаев COVID-19, сказано в отчете оргкомитета Токио 2020.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.06 / Украинские силовики 15 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

29.06 / Мнения: Наказывать строго, чтобы не повадно было

24.10 / «День тишины» начался на Украине перед местными выборами

20.04 / Киев обвинил Москву в превращении Украины в «аграрную провинцию»

22.06 / Мнения: Как нацисты пытались улучшить человека

23.06 / Москва отреагировала на заявления США о «внезапных киберударах»

17.10 / На Украине возмутились вмешательством США в вопрос покупки вакцины «Спутник V»

29.06 / Кремль анонсировал совещание Путина с членами Совбеза

20.10 / Росприроднадзор заявил о противодействии золотодобытчиков проверкам

28.07 / Морскую воду и аквапарки Крыма проверили на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика