Власти Гвинеи передумали, сборная страны поедет на Олимпиаду в Токио

Власти страны, получив заверения от органов здравоохранения, дали согласие на участие спортсменов в Олимпиаде, заявил министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу.

В состав сборной входят пять спортсменов. Ранее правительство приняло решение отказаться от участия в соревнованиях из-за угрозы заражения коронавирусом. Однако по информации журналистов, отказ мог быть связан с финансовыми проблемами страны.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

О первом больном COVID-19 жителе олимпийской деревни – не спортсмене – стало известно 16 июля. По состоянию на 22 июля среди участников Олимпиады в Токио и персонала подтвердили 87 случаев COVID-19, сказано в отчете оргкомитета Токио 2020.

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