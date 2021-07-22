 

“Мне уже не исправить свои гены”. Лолита Милявская сама у себя взяла интервью

22.07.2021, 20:06, Новости дня
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По условиям, прежде чем попасть в программу, звезды шоу-бизнеса и просто известные люди сдают анализ ДНК и встречаются с ведущей, чтобы обсудить результаты теста.

На этот раз в кресле гостя была сама Милявская. Ролик смонтирован так, что 57-летняя певица одновременно выступает и в роли ведущей, и в роли звездного гостя.

“Приятно поговорить с умным человеком. […] Терпеть не могу прогресс, потому что не успеваю за ним, но генетика впечатлила. Это очень честное интервью, сама с собой. Сначала мне редактор читала расшифровку моего анализа, потом я отдельно на готовые ответы и реакции озвучила анализ. Получились два разных человека”, – написала Милявская.

Она добавила, что иногда стоит сдать генетический анализ, чтобы “предотвратить нежелательное развитие течения своей жизни”.

“Мне уже не исправить некоторые гены, но держать их под контролем можно”, – резюмировала Милявская. 

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Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта “Академия”, выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.

Певица была пять раз замужем. Воспитывает дочь Еву (1998), которая проживает вместе с бабушкой в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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