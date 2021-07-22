 

“Херсонский арбуз” и “Мед Закарпатья”. Минэкономики поможет зарегистрировать исторические названия продуктов для признания в ЕС

22.07.2021, 20:06, Новости дня
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Сегодня состоялось первое заседание экспертной комиссии по согласованию спецификаций товаров с географическими указаниями.

“Украина имеет много уникальных продуктов, которые составляют отдельный нишевый сегмент на рынке и имеют дополнительную рыночную стоимость. Это продукты с четким географическим происхождением. Мы уже направили для включения в европейский реестр географических указаний документы о таких аутентичные украинских товарах, как “Гуцульская коровья брындза”, “Гуцульская овечья брынза” и “Мелитопольская черешня”. Сейчас мы рассматриваем еще ряд таких товаров, подлежащих правовой охране”, – сказала замминистра экономики Ирина Новикова.

По ее словам, продукты с подтвержденным географическим происхождением считаются национальным достоянием в странах ЕС. Украина проводит мероприятия для  получения продуктов с географическим указанием признания в ЕС. Это позволит украинским прооизводителям получить доступ к новым рынкам сбыта.

На заседании согласовали спецификацию следующих продуктов:

“Долина Фрумушика” – белые, красные и розовые вина, которые производятся из винограда, выращенного в географическом районе Долина Фрумушика в Одесской области;
“Херсонский арбуз” – сочетание селекционных достижений и климатических условий Херсонской области, которые создали условия для получения плодов с уникальными вкусовыми качествами;
“Придунайская Бессарабия” – вина, которые производятся из винограда определенных сортов, произрастающих в Одесской области;
“Ялпуг” – местность прооисхождения вин вокруг озера Ялпуг в Одесской области;
“Мед Закарпатья” – особые качества меда формируются благодаря специфической медоносной флоре Закарпатской области;
“Мясо баранина Фрумушика” – уникальное мясо, полученное из отдельных пород овец, которые пасутся на территории Тарутинских степей в Одесской области;
“Закарпатское вино” – вино, которое производится из сортов винограда, выращенных на склонах Карпатских гор Закарпатской области;
“Ага-Абага” – вина, которые производятся из сырья, выращенного вокруг села Шабо в Одесской области вдоль правого берега Днестровского лимана.

В министерстве сообщили, что после согласования спецификаций пройдет регистрация географических указаний на национальном уровне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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