“Херсонский арбуз” и “Мед Закарпатья”. Минэкономики поможет зарегистрировать исторические названия продуктов для признания в ЕС

Сегодня состоялось первое заседание экспертной комиссии по согласованию спецификаций товаров с географическими указаниями.

“Украина имеет много уникальных продуктов, которые составляют отдельный нишевый сегмент на рынке и имеют дополнительную рыночную стоимость. Это продукты с четким географическим происхождением. Мы уже направили для включения в европейский реестр географических указаний документы о таких аутентичные украинских товарах, как “Гуцульская коровья брындза”, “Гуцульская овечья брынза” и “Мелитопольская черешня”. Сейчас мы рассматриваем еще ряд таких товаров, подлежащих правовой охране”, – сказала замминистра экономики Ирина Новикова.

По ее словам, продукты с подтвержденным географическим происхождением считаются национальным достоянием в странах ЕС. Украина проводит мероприятия для получения продуктов с географическим указанием признания в ЕС. Это позволит украинским прооизводителям получить доступ к новым рынкам сбыта.

На заседании согласовали спецификацию следующих продуктов:

“Долина Фрумушика” – белые, красные и розовые вина, которые производятся из винограда, выращенного в географическом районе Долина Фрумушика в Одесской области;

“Херсонский арбуз” – сочетание селекционных достижений и климатических условий Херсонской области, которые создали условия для получения плодов с уникальными вкусовыми качествами;

“Придунайская Бессарабия” – вина, которые производятся из винограда определенных сортов, произрастающих в Одесской области;

“Ялпуг” – местность прооисхождения вин вокруг озера Ялпуг в Одесской области;

“Мед Закарпатья” – особые качества меда формируются благодаря специфической медоносной флоре Закарпатской области;

“Мясо баранина Фрумушика” – уникальное мясо, полученное из отдельных пород овец, которые пасутся на территории Тарутинских степей в Одесской области;

“Закарпатское вино” – вино, которое производится из сортов винограда, выращенных на склонах Карпатских гор Закарпатской области;

“Ага-Абага” – вина, которые производятся из сырья, выращенного вокруг села Шабо в Одесской области вдоль правого берега Днестровского лимана.

В министерстве сообщили, что после согласования спецификаций пройдет регистрация географических указаний на национальном уровне.

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