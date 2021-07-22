 

Смартфон Xiaomi Mi MIX 4 получит зарядку на 120 Вт

22.07.2021, 20:04, Новости дня
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Компания Xiaomi готовит к выходу новую модель смартфона Mi MIX 4, характерной особенностью которой будет наличие сверхмощной зарядкой. Устройство выдает 120 Вт, отмечают источники, близкие к компании-разработчику.

Данный смартфон уже сертифицирован в TENAA. Собственно говоря, эксперты и опираются на информацию, внесенные в данный ресурс, когда дают оценку техническим характеристикам устройства. Однако специалисты все же для полной уверенности советуют дождаться официального релиза.

Пока же известно, что емкость батареи в смартфоне составит стандартные 5000 мАч. Кроме сверхмощного, устройство должно получить выбор из целого ряда зарядных устройств, в том числе и беспроводных. Скорее всего, речь идет о показателях в 66, 27 и 15 Вт.



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