 

В начале карьеры МакSим пришлось ночевать в пельменной и прятаться от полиции

22.07.2021, 20:01, Разное
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После того, как певица МакSим была введена в искусственную кому, журналисты начали проявлять к ее творческому пути и жизни повышенный интерес. Недавно стало известно о том, что в начале карьеры артистке пришлось прятаться от полиции и ночевать в пельменной.
Марине Максимовой пришлось пережить трудные испытания, прежде чем стать успешной и знаменитой. Когда она в юности приехала в столицу, то первую неделю жила на Казанском вокзале. МакSим рассказывала, что она ночевала рядом с бездомными людьми и цыганами. Кроме этого, она познакомилась с хозяйкой пельменной, которая пожалела молодую девушку и позволила ей спать в заведении. По словам артистки, она ночевала сидя, подложив под голову руку вместо подушки. Периодически приходила полиция, о чем ее предупреждала хозяйка пельменной. Когда это происходило, МакSим вынуждена была прятаться в туалете напротив заведения. При этом, когда Марина Максимова рассказывала о своем сложном пути к карьере певицы, она всегда улыбалась и стеснялась.

Певица по-прежнему не пришла в себя и пребывает под пристальным наблюдением врачей. По словам представителей МакSим, состояние стабильно тяжелое, но с некоторыми минимальными улучшениями.



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