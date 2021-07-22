В начале карьеры МакSим пришлось ночевать в пельменной и прятаться от полиции

После того, как певица МакSим была введена в искусственную кому, журналисты начали проявлять к ее творческому пути и жизни повышенный интерес. Недавно стало известно о том, что в начале карьеры артистке пришлось прятаться от полиции и ночевать в пельменной.

Марине Максимовой пришлось пережить трудные испытания, прежде чем стать успешной и знаменитой. Когда она в юности приехала в столицу, то первую неделю жила на Казанском вокзале. МакSим рассказывала, что она ночевала рядом с бездомными людьми и цыганами. Кроме этого, она познакомилась с хозяйкой пельменной, которая пожалела молодую девушку и позволила ей спать в заведении. По словам артистки, она ночевала сидя, подложив под голову руку вместо подушки. Периодически приходила полиция, о чем ее предупреждала хозяйка пельменной. Когда это происходило, МакSим вынуждена была прятаться в туалете напротив заведения. При этом, когда Марина Максимова рассказывала о своем сложном пути к карьере певицы, она всегда улыбалась и стеснялась.

Певица по-прежнему не пришла в себя и пребывает под пристальным наблюдением врачей. По словам представителей МакSим, состояние стабильно тяжелое, но с некоторыми минимальными улучшениями.