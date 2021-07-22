 

Ученые считают, что полоскание рта эффективно против вирусов

22.07.2021, 20:01, Разное
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Ученые, представляющие Кардиффский университет, провели исследование, касающееся ротовой полости. Оказалось, что полоскание рта способно уменьшить вирусную нагрузку на организм человека.
По словам специалистов, после того, как применялся ополаскиватель для зубов, снижалась концентрация опасных вирусов, среди которых и COVID-19. Ранее подобное исследование провел профессор Мартин Адди, сотрудник Бристольского университета. Однако оно касалось воздействия на потенциальные риски передачи коронавирусной инфекции зубной пасты.

Профессор рассказал, что в средстве гигиены содержатся элементы антисептика. Они эффективны в целях обеззараживания ротовой полости. В нынешним условиях пандемии Мартин Адди советовал перед тем, как выходить на улицу, чистить зубы.

Источник: medikforum.ru



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