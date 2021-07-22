 

Ученые нашли новые доказательства искусственного происхождения SARS-CoV-2

22.07.2021, 20:00, Разное
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По словам профессора Петра Чумакова, естественное происхождение коронавируса «кажется фантастическим». Ученым удалось найти новые доказательства того, что SARS-CoV-2 был создан искусственно.
На такие мысли их наталкивает то, что промежуточные формы вируса отсутствуют. Между версией, которая заражает летучих мышей и той, которая циркулирует между людьми, существует разрыв. При этом, разница в геноме 4%, что достаточно много. Петр Чумаков убежден, что, прежде чем настаивать на искусственном происхождении, нужно найти виновника утечки SARS-CoV-2.

Весной 2020 года вирусологи заявили, что коронавирусу удалось настолько эволюционировать, что он совершил межвидовой скачек. Тех, кто настаивал на его создании в лабораторных условиях, называли «конспирологами».

По словам сенатора-республиканца Тома Коттона, в ситуации, сложившейся в Ухани, виновата китайская компартия. Он убежден, что власти решили использовать COVID-19 как контролирующий механизм над «пробуждающимся обществом». Возможно, в Ухани готовилась «великая революция», в связи с чем правительство устроило локдаун.

Источник: svpressa.ru



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