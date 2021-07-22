Глава Хабаровского края призвал снизить возрастной ценз для получения выплат на жилье сиротам

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что социальные выплаты на приобретение собственного жилья детям-сиротам в регионе планируется выдавать не с 25, а с 23 лет, соответствующий проект будет внесен в Думу.

С просьбой о помощи к Михаилу Дегтяреву во время «прямой линии» с жителями края обратился сирота, который уже имеет семью, но не достиг возраста для получения права на выплату.

«Приятно читать такие сообщения. Молодой человек женат, уже есть дети, работает, хочет обзавестись жильем. Поэтому я дам поручение, министерство ЖКХ подготовит необходимые поправки в краевой закон. Думаю, препятствий не должно быть, внесу проект в Думу. Надеюсь, Ирина Валериевна Зикунова со всей командой краевой Законодательной Думы нас поддержит в этом вопросе», – приводит пресс-служба правительства Хабаровского края слова врио губернатора.

Как сообщил Дегтярев, такие соцвыплаты уже введены в конце прошлого года.

По словам министра ЖКХ края Дария Тюрина, все законные основания для изменения возрастного ценза механизма соцвыплат есть, и ведомство готовит подготовку документов для внесения изменений в закон.

«Хорошие инструменты, эти выплаты. Они дают возможность детям-сиротам получить жилье быстрее и на рынке самим подыскать именно то, которое им нравится. В этом году постараемся выделить еще средства на обеспечение жильем детей-сирот», – добавил глава региона.

Социальные выплаты на покупку квартир детям-сиротам впервые начали применять в крае в этом году по инициативе Михаила Дегтярева, чтобы ускорить темпы обеспечения жильем этой категории граждан. Размер выплаты рассчитывается исходя из среднерыночной стоимости 1 кв. метра жилья в регионе и площади в 36 кв. метров. В 2021 году с помощью выплат краевые власти планируют обеспечить жильем 75 детей-сирот. На сегодняшний день средства на покупку квартир уже получили трое из них.

Ранее Федеральный фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку Хабаровского края на выделение 2,23 млрд рублей, это позволит в ближайшие два года переселить из ветхих бараков в благоустроенные квартиры более двух тысяч человек.