В РПЦ не поддержали отмену штампов о регистрации брака в паспортах

Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) призвал не отменять обязательные отметки о наличии детей и заключении брака в паспорте.

«В РФ важным символическим актом является штамп в паспорте при регистрации брака… Лучше бы отказаться от этого нововведения», – написал он в своем Telegram-канале.

Епископ считает, что возложение человеком на себя обязательств, которые существенно меняют жизнь, как правило, сопровождается определенными символическими актами.

«Данные действия психологически закрепляют осознание ответственности и служат публичной декларацией готовности ее нести… Наверное, инициаторам ухода от этой практики представляется, что это мало что изменит. Но на самом деле, устранение символов очень часто приводит и к размытию содержания», – отметил он.

Напомним, правительство РФ выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан могут быть проставлены по желанию и не являются обязательными.