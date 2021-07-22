Мнение: Письмо: «Очаровала все его окружение»

И вот теперь смотрите.

Если в последнем письме и предпоследнем мы могли говорить о правильных ходах, о векторах слива, о косяках и их компенсации, то вот в этом письме говорить не о чем, потому что на авторе – корона. Ее СЗ была не нулевой, но становится меньше и станет скоро отрицательной.

И бесполезно ей что-то объяснять, потому что у неё корона, она даже примерно не увидит, где что и почему. Поэтому сначала вы снимаете большую корону, потом только можно говорить о границах, о векторах, о ходах, о ситуации в поле. А под короной вы слепы как новорожденные котята.

Самостоятельно это разбирайте.

И опишите ещё ее Ученицу векторную, как она перевернула все понятия из блога и что за кашу в итоге получила.

karla_g

Уважаемая Эволюция, добрый день!

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> Хочу предложить на разбор ситуацию, в которую попала и попробовать найти выход из неё с Вашей помощью.

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> Два месяца назад мы расстались с молодым человеком, у нас был дефолт какое то время. Он плюсовал, я отморозилась в ответ и какое-то время протянули как соседи. Мы ездили с ним на длительную зимовку – и там было все прекрасно, а по возвращении он стал меньше времени проводить дома, я доставала скалки, просила уделить время на совместные мероприятия. Он зависим от алкоголя. Месяц не пил, потом сорвался. Ушёл под панцирь. И на этом фоне начались ссоры с последующим расставанием.

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> Мне 26, у меня две работы – я преподаю в мгимо и администрирую программы mba в сколково. Стройная, энергичная, знаю три языка, написала диссертацию. Я очаровала в своё время все его окружение, они очень меня уважают и по сей день мы общаемся независимо от него. Если речь заходит о нем, мне не очень нравится, что они пренебрежительно отзываются, в стиле «у него всегда семь пятниц на неделе и стиль- обещать и не делать». Мне обидно, так как моя любовь завязана на вере в него. Но также я понимаю, что зачастую он обещания не выполняет из-за присущей гиперответствпнности. Он контролёр, педант, расслабляется только с помощью алкоголя. Он и сам хочет вроде быть честным, но не получается.

> Ему 38. Не был женат, детей нет. Нет квартиры своей, предпочитает снимать. Временный бизнес, который приносит в 3 раза больше денег, чем получаю я на данный момент. Но он не совсем надежный. Он ксж, ближе к Онегину. По социальной ОЗ я объективно выше (если не брать в расчёт разницу дохода) – молодость, образование, круг общения, но СЗ видимо всегда была в районе 0-1. Не думаю, что в минусе, т к он предложил жить вместе, сделал предложение и немало вкладывался.

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> Вот мы расстались. Я сразу заболела ковидом, а потом какое-то время была в апатии. хотя тогда же было две командировки и очень плотный график. Энергии было немного, но я делала, что должна. Улыбалась, хорошо одевалась, а по вечерам страдала. сильно похудела – с 46 до 42 кг.

> Многие мои вещи были у него, когда у меня появилось свободное время Написала, что хотела бы забрать. Он предложил привезти или заехать со мной, помочь, в общем. К этому моменту энергии у меня прибавилось за счёт интересных задач на работе и тиндера. Я скачала его впервые и решила просто общаться с разными мужчинами. С некоторыми было больше 3 свиданий. С одним дошло до секса, так как понимала, что готова и нужно это сделать, чтобы вернуть себе локус и почувствовать, что мое тело принадлежит мне. Отлепиться. Но потом поняла, что не готова к отношениям конкретно с этим парнем и на его дальнейшую инициативу объяснила это.

> Так вот я приехала собирать вещи, он стоял рядом и спрашивал как у меня дела, что нового и так по кругу. Предложил выпить, я отказалась. Говорила только о работе. Мы поставили чемодан в холл, и я спустилась встретиться с нашими друзьями (они соседи). Он должен был потом спустить чемодан мне. Но тут внезапно он пришёл к нам в кафе. Мы выпили, и начался флирт, который закончился в постели. Я сказала после, что я не вижу нашего будущего больше, но что мне очень хорошо с ним. И мы договорились на такие встречи. Параллельно и у него и у меня встречи с другими, то есть отношения стали открытыми… дружба +секс. Встречи инициировал дальше он, два раза в неделю, но они не ограничивались постелью. Он стал очень внимательным, подарил много подарков (я думаю из чувства вины, может хвосты у него были), но мне было приятно, я благодарила. Мы стали ходить на мероприятия. Секс стал лучше, чем был. Если раньше он был как робот, то теперь сам инициировал, к примеру, если я сидела работала. Его фетиш – деловая женщина. Сказал, что я снова такая, в какую он влюбился.

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> После пятой подобной встречи меня стали напрягать его встречи с другими (хотя сама я не перестала это делать, чтобы сохранить устойчивость). Я ему сказала, что я не ожидала, что он такой бабник, ведь всегда был нагулявшийся и что я прошу его подумать, нужны ли ему все эти женщины. Сказала, что если кто-то нравится всерьёз, то лучше мы перестанем общаться, чтобы было честно все. Сказала, чтоб не отвечал сразу и подумал. И уехала. На следующий раз он сказал, что я ему нравлюсь всерьёз и что не будет ни с кем спать. У нас случилось ещё 4 свидания – безумно романтичных, он ухаживал так, как никогда раньше. Сказал что любит, что я близкий человек, что нам надо подумать как быть дальше и что возможно нам подходит такой свободный формат, так как он боится что иначе все снова испортится. Его тянет к разврату, именно к грязи, а в отношениях он тухнет. Предложил подумать об этом – секс втроем или просто разогрев, получение внимания на стороне, чтобы прикурить. Раньше я бы согласилась на разврат. Но я переросла это. И я хотела, чтоб он был только моим. Я отказалась. Затем я включила ищейку и обнаружила, что он обманул меня… в день, когда был якобы один, был на важном для себя мероприятии с другой женщиной. Мне хотелось сделать пику, но получилась какая-то фигня..потому что по сути в поле не было у меня прав на это. Вывалила ему что он врун и как дура ещё показала, что все знаю. Вчера он на это отправил мне лишь сообщение «ты чудо». А с утра позвонил и сказал, что ему не нравится что я слежу за ним, что я все испортила. В общем описал, что ему противна моя ищейка. Хотя она и мне теперь противна. Он оставил выбор мне. Спросил «если мы сможем продолжать так же общаться хорошо – все будет ок, а если ты не готова, давай попрощаемся». Теперь этот мячик на моей стороне. Сказал, что позвонит позже и обсудим. Извиняться он не стал и сказал, что это его дело, что и с кем он делает. Я теперь сижу с этой ответственностью, с воспоминаниями о том, какие мы провели сейчас дни – какой-то медовый месяц и не знаю, что ему сказать. Подскажите, пожалуйста, какой ход будет правильным сейчас, чтобы повысить значимость? Пока что я погрузилась в работу и встречи с друзьями, пойду завтра на свидание. Есть ли вообще шанс вырулить? Это как будто кризис его вкупе с алкоголизмом…Или это уже финиш и он просто вежливо послал меня? В любом случае, полноценных отношений он мне не предлагает…

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> Очень надеюсь на разбор. Спасибо.