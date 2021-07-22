 

Мнение: “Последняя дуэль”.

22.07.2021, 19:46, Разное
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Ридли Скотт на старости лет (шутка ли, деду в этом году 84 года стукнет) снова вернулся к средневековой тематике засняв кино "Последняя дуэль" про разборки французских (нормандских) феодалов XIV века. Много известных актеров, приглушенный цветокор в стиле "Царства небесного", модная домогательная тематика в средневековой упаковке.

Кино снято по одноименной книге Эрика Джагера о последней легальной рыцарской дуэли в 1386-м году (события разворачиваются во времена Столетней войны).
К заклепочной части фильма наверняка будут вопросы (будут ролики от Клима Жукова, он такие фильмы не пропускает).
Кадр с конной атакой крутой.

Может что-то путное и получится. Где-то с год назад пересматривал режиссерскую версию "Царства небесного". Когда его первый раз смотрел, фильм мне решительно не понравился, а вот при повторном просмотре в режиссерской версии, вполне себе зашло, несмотря на различные исторические ляпы и некоторую затянутость фильма. Тот случай, когда оригинальная версия фильма скорее портит впечатление о нем, а режиссерская исправляет.

Источник: Colonel Cassad



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