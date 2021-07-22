Угрозы и шантаж от Минцифры

Роскомнадзор пригрозил зарубежным IT-компаниям без российского представительства ограничением платежей. Но открывать эти представительства никто и не собирается.

Министерство цифрового развития опубликовало проект постановления, ограничивающий платежи тем иностранным IT-компаниям, у которых нет представительства в России.

Закон уже начал действовать 1 июля 2021 года. За отказ открывать российские представительства до 1 января 2022 года ведомство будет ограничивать платежи и переводы компании.

Роскомнадзор будет вести два списка, которые будут общедоступными.

В первый войдут компании, которые не выполняют требования нового закона. Банки будут обязаны запретить любые платежи и транзакции с участием этих компаний, а ведомство также может исключить сайты из поисковой выдачи и запретить их рекламу.

Во второй список войдут организации, оказывающие платежные услуги таким компаниям (за исключением банков). Сейчас в стране насчитывается 22 подобных компании: среди них Alipay, Apple, Google, Samsung. Власти будут отслеживать их сотрудничество с нарушителями. Если компании не будут выполнять требования Минцифры и продолжат оказывать услуги, то в течение 30 дней ведомство будет блокировать их работу.

Закон уже вступил в силу, а представительств многих зарубежных IT-компаний в РФ до сих пор нет. Чтобы узнать, планируют ли зарубежные компании выполнять требования Минцифры, поговорили с Михаилом Климаревым, IT-специалистом, директором некоммерческой организации «Общество защиты интернета».

Михаил Климарев

директор «Общества защиты интернета»

— Этот закон был принят, чтобы повлиять на зарубежные компании. На мой взгляд, все эти обострения происходят перед выборами. Считается, что все деньги корпораций идут на Навального. В таком случае требование открыть юридическое лицо — это шантаж и угроза: «Если вы не откроете представительства, не пришлете нам заложников, то мы вас заблокируем». На самом деле это никакой не закон о «приземлении» IT-гигантов, это именно закон «о заложниках». Мировые лидеры должны прислать в Россию заложников, с которыми бы власти могли общаться, а в случае чего — оказать на них давление. Основатель группы инвестиций Baring Vostok Майкл Калви уже сидит в тюрьме. Точно так же можно будет сажать представителей международных корпораций.

Для чего это нужно? Чтобы международные компании начали выполнять требования российских властей.

И если корпорации согласятся на это, YouTube, например, должен будет удалить ролики про дворец Путина,

фейсбук должен будет удалить аккаунт кого-то из ФБК*, а твиттер — блокировать всех, кто пишет про фонарики. Одноклассники и «Вконтакте» уже выполняют все требования властей, потому что их офисы в России.

Так вышло, что сейчас заложников в Россию никто не прислал. Почему никто не планирует посылать людей и открывать российские представительства? Потому что компании с западными ценностями считают, что жизнь человека — это высший приоритет. Естественно, ни одна вменяемая компания не пошлет своего человека для того, чтобы его потом, возможно, посадили в России. Это называется послать человека на смерть.

Если мы посчитаем прибыль и убытки от блокировки зарубежных компаний в России, сразу станет понятно: игра не стоит свеч. Для твиттера РФ в рейтинге стран по количеству пользователей находится в конце двадцатки. Значит, компания потеряет примерно полпроцента пользователей твиттера, при этом капитализация компании упадет на 10–20 процентов. Это невыгодно для компаний: затраты, потеря людей. Ведь нужно еще найти людей, которые согласятся поехать работать в российских представительствах. Умный человек сразу догадается, в чем дело, а глупый здесь не нужен. Поэтому я не думаю, что хоть одна компания выполнит эти требования.

Если все будет так, как рассчитывает Роскомнадзор, ведомство должно будет заблокировать еще и AppStore и GooglePlay. В твиттере, например, рекламодатели из РФ уже не могут платить напрямую.

Я думаю, если власти будут настаивать, Google вообще уйдет из России. Возможно, Google закроет свои офисы в России, как это было в Крыму, где был заблокирован прием платежей. Там нельзя купить YouTube Premium, нельзя купить свой домен, игры в GooglePlay. Если они запретят платежи для зарубежных компаний и в России, то российский бюджет не досчитается нескольких млрд рублей НДС. Ведь оборот компании Google в РФ составляет примерно 2 миллиарда рублей, это примерно 400 млн долларов. Боюсь, тогда Минфин все-таки вмешается и откажется от этой инициативы. Это история про то, кто кого зашантажирует: зарубежные компании или Роскомнадзор. Пока что я ставлю на зарубежные корпорации.

Анастасия Ларина, дата-отдел

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