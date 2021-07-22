 

Смартфоны Samsung Galaxy S22 будут заряжаться гораздо быстрее своих предшественников

22.07.2021, 19:08, Новости дня
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Как стало известно, компания Samsung предоставит быстрое зарядное устройство к новой модели своего смартфона Galaxy S22. По крайней мере, время зарядки аккумулятора здесь будет намного меньше, чем у Galaxy S21, уточняют специалисты.

Мощность новой зарядки составит 65 Вт. В предыдущей модели было 25 Вт, что также воспринималось как настоящее достижение. Однако потребительские настроения на рынке меняются, и покупатели теперь не хотят ждать даже полчаса, пока их смартфон зарядится до надлежащего уровня.

На сегодня мощность зарядных устройств у разных производителей порой превышает 100 Вт, напоминают эксперты. На этом фоне 65 Вт от «Самсунга» выглядит весьма скромно. Однако и для достижения данного показателя нужно было разработать новую технологию.



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