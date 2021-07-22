Депутат Александр Дятлов назвал последствия легализации однополых браков в России

Российский Депутат Александр Дятлов назвал печальные последствия такого опрометчивого шага, как легализация в РФ однополых браков. По его мнению, Запад решительно предпринимает шаги по разрушению РФ, однако это ему снова не удалось.

Не так давно Европейский суд по правам человека направил РФ требование легализовать однополые браки. В связи с этим свое мнение высказали уже многие эксперты, как в юриспруденции, так и в политике и других областях общественной деятельности. Прокомментировал ситуацию и заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов. Народный избранник объяснил возможные последствия подобного опрометчивого шага.

Сферой деятельности Собрание депутатов является недопущение проникновения на территорию Российской Федерации тех европейских «ценностей», которые несут в себе опасность для общественного строя и порядка. Между тем, в принятых изменениях к Конституции страны четко обозначено, что браком в РФ признается только гетеросексуальный союз, то есть, мужчины и женщины. Однополые же отношения являются чуждыми для россиян, уверен депутат.

Власти прислушивались к мнению народа, который высказал свою точку зрения, в том числе, и относительно ЛГБТ, проголосовав за новую Конституцию. Если бы ситуация была обратной и правительство, вопреки российским ценностям и морали, выполнило бы прихоти Запада, это спровоцировало бы эскалацию напряжения в обществе. Поддержал Дятлов и запрет на усыновление детей однополыми семьями. В ином случае это привело бы к по-настоящему разрушительным последствиям. Такие рискованные для РФ шаги направлены на развал целостности россиян и их высокой духовности, однако никакие манипуляции еврочиновников пока успехом не увенчались.

Источник: inforeactor.ru