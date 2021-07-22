 

Представлен неубиваемый Blackview BL5000 с двумя SIM-картами 5G, NFC и громким звуком

22.07.2021, 19:06, Разное
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Новый стильный смартфон сегмента «неубиваемых» устройств представила китайская компания Blackview. BL5000 работает одновременно с двумя SIM-картами и оснащен модулями 5G, NFC, а также специальным L-образным кабелем и имеет громкий звук.
Китайский бренд Blackview известен недорогими смартфонами, кроме того, его аппараты отличаются высоким уровнем «неубиваемости». Сейчас бренд решил освоить сегмент игровых смартфонов, представив мощный и надежный девайс под названием BL5000. В первую очередь, гаджет обладает сертификатами IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Это означает, что он устойчив к экстремальным температурам, падениям, царапинам и ударам, погружению в воду и даже мойке. Кроме того, его дисплей покрыт защищённым стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Сам экран диагональю в 6,36 дюйма получил разрешение 1080 на 2300 точек. Стоит отметить громкий и чистый звук, который обеспечивает большой ультралинейный динамик 1217. Также Blackview BL5000 получил поддержку одновременной работы двух SIM-карт, в том числе, в сотовых сетях пятого поколения. Быстродействие и продуктивность, в том числе и в гейминге, аппарату обеспечивает однокристальная мобильная платформа Dimensity 700 от MediaTek. Дополняет мощный процессор 8-гигабайтный чип оперативной памяти формата LPDDR4X, а также технология ускорения игр HyperEngine. Вместительный флеш-накопитель UFS 2.2 емкостью 128 гигабайт позволит хранить множество файлов и приложений.

Изображение взято с: YouTube
Технология жидкостного охлаждения с использованием эффективного медной трубки-рассеивателя тепла помогает Blackview BL5000 не перегреваться даже при задействовании самых требовательных приложений. Блок основной камеры состоит из 12-мегапиксельного объектива Sony IMX362 и 16-мегапиксельного сверхширогоугольного на 125 градусов. Фронтальный сенсор Samsung S5K3P9SP расширением в 16 миллионов пикселей делает хорошие селфи-фото даже в условиях слабого освещения. Хорошую автономность девайсу придает батарея объемом в 4980 мА•ч, которой даже в режиме игры хватит на 8 часов. Пополнить энергию аккумулятора можно с помощью быстрой 30-ваттной зарядки, набирающей 100% за 80 минут. Для того, чтобы владелец мог пользоваться смартфоном даже во время зарядки, производитель предусмотрел специальный L-образный кабель.

Источник: www.ixbt.com



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