 

iPhone 13 с лазерным дальномером и 1 ТБ флеш-памяти выйдет в конце сентября

22.07.2021, 19:06, Разное
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Обозреватели ресурсом Wedbush уверены в том, что в конце сентября выйдет iPhone 13 с лазерным дальномером и 1 ТБ флеш-памяти. Таким образом, вместительный накопитель получит и базовая модель, а не только ее расширенные версии.
Уже через месяц ожидается презентация смартфонов от американской компании Apple. Новые iPhone получат актуальные технические характеристики и стильный дизайн, а также традиционно высокий уровень эргономики и экосистемы. Также изюминкой тринадцатого поколения аппаратов станет наличие лазерных дальномеров и емкого накопителя.

Ранее многие эксперты сферы высоких технологий прогнозировали, что ЛД-модули установят только в расширенные модификации iPhone 13. Основную же модель, заверяли блогеры, производитель оставит более скромной по показателям. Однако сейчас стало известно о том, что и базовый «яблочный» смартфон тринадцатого поколения оборудуют дальномером. Более того, по мнению аналитиков интернет-ресурса Wedbush, их оснастят также картой внутренней памяти объемом в 1 терабайт.

Следует отметить, что в своих прогнозах специалисты руководствуются информацией о цепочке поставок Apple. Выход первого аппарата с дальномером лазерного типа и вдвое большим флэш-накопителем стоит ожидать в конце сентября. Не ранее начала второй декады месяца. Всего на этот год американский IT-гигант наметил произвести не менее 90 миллионов устройств. Тем самым компания показывает позитивный настрой, так как iPhone 12 в 2020 было произведено только 80 миллионов единиц.

Источник: www.ixbt.com



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