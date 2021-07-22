 

Кулеба высказал претензии к сделке США и ФРГ по «Северному потоку – 2»

22.07.2021, 19:02, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявление США и ФРГ о достижении договоренности по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворило Украину, так как не решает вопрос ее безопасности.

«Вчерашнее немецко-американское заявление (о достижении договоренности по «Северному потоку – 2») не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска «Северного потока – 2», и это, собственно, наша главная претензия к этому заявлению. Там недостаточно четкие и конкретные вещи написаны в блоке безопасности», – сказал он в эфире телеканала «Украина-24», информирует ТАСС.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.



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