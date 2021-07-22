В Минпросвещения призвали не делать бизнес на продаже домашних заданий для школьников

Готовые домашние задания (ГДЗ) являются популярным бизнесом в образовательном процессе, однако нельзя делать бизнес на детях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Вопрос ГДЗ и вообще вопрос организации образовательного процесса – это крайне важно. И понятно, что это (готовые домашние задания) определенный бизнес, это популярный бизнес … нельзя делать бизнес на детях», – цитирует РИА «Новости» Кравцова.

Также он обратил внимание, что некоторые родители начинают водить детей к репетиторам еще в начальной школе, и те решают за учеников домашнее задание. По его мнению, таким образом не происходит закрепление материала.

«Я предлагаю отдельно этому вопросу посвятить общественные обсуждения, может быть, на уровне Госдумы», – добавил министр.

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