Пушков обозначил перспективы жалобы РФ на Украину в ЕСПЧ

«Факты, которые приводятся в иске, опровергнуть невозможно. Поэтому, полагаю, у ЕСПЧ не будет возможности проигнорировать обращение России», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя решение РФ подать межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – на Украину.

«Это решение давно назрело. Оно принято именно сейчас, потому что Украина грубо нарушает права человека. К настоящему времени накопился пласт нарушений, который практически невозможно опровергнуть», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Собеседник напомнил о том, что «Украина сама постоянно подает иски к российской стороне в самые различные международные инстанции». «Сейчас Москва переводит свои отношения с Киевом в юридическую плоскость. Прокуратура сформулировала большой объем обвинений в адрес Украины. Эти обвинения, на мой взгляд, не могут быть легко отброшены ЕСПЧ», – полагает сенатор.

По словам Пушкова, «исчезли надежды на улучшение отношений с Украиной при президенте Владимире Зеленском. Кроме того, накопился большой объем претензий к Украине с точки зрения соблюдения ею прав и свобод человека. Последние законы стали катализатором этого обращения в ЕСПЧ. Речь идет о законе «О коренных народах Украины», который ставит в дискриминационное положение представителей всех народов, проживающих на территории Украины, кроме самих украинцев и еще двух-трех небольших этнических общностей».

Сенатор добавил, что о дискриминационной политике Украины много говорят, в том числе и на европейских площадках. Венгры, поляки, румыны выражают недовольство этим законом. «У покровителей Украины будет желание сделать так, чтобы ЕСПЧ по сути не стал рассматривать российский иск. Но если ЕСПЧ начнет искусственно затягивать рассмотрение, то он поставит под серьезное сомнение свой авторитет и свою компетентность», – полагает собеседник.

«Вместе с тем, – отметил сенатор, – поскольку есть претензии других государств, сделать это будет сложно. Тем более, что факты, которые приводятся в иске, опровергнуть невозможно. Поэтому, думаю, у ЕСПЧ не будет возможности проигнорировать обращение России».

В четверг РФ впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины из-за переворота в этой стране в феврале 2014 года. РФ также попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложить на Киев ответственность за гибель Boeing MH17 в небе над Донбассом.